Det är jul, man är sjuk och liten och livet är allt annat än soligt. Kanske kan en Lionsnalle vara ett stöd för den lilla patienten vid provtagning eller som tröst. Naturligtvis ville vi även i år bidra till att lindra litet för akutens små patienter. I julveckan levererades två bärkassar med inslagna Lionsnallar till akuten.

Det var på hemmaplan! Lions Club Norrtälje har tillsammans med andra klubbar i landet samt från de nordiska länderna och Estland kunnat nå ut för att hjälpa ukrainska skolor och daghem genom att donera ett antal portabla dieseldrivna elgenerator till dem. Då är det säkert att de får el och lite värme under vintern. De senaste veckornas ryska bombningar har förstört mer än 50% av den ukrainska elektriska infrastrukturen och det verkar som att detta kommer att fortsätta. Våra portabla generatorer kan driva kylar, frysar, lampor och vissa alternativa värmesystem i de skolor och daghem som vi har lokaliserat. Under en vecka samlade Lions klubbar i Sverige in över en miljon för inköp av generatorer (varje generator kostar 11 000 kronor). Lions har redan många olika insamlingar genom Lions Clubs International Foundation och andra nationella Ukrainaprojekt igång. Men vintern är kall och flera generatorer behövs. Lions Norrtälje Swish 123 303 05 66.

Rolf Hammarberg, text och foto