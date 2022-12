Häng med NT-sporten – Veckans live: Hockeyfest och viktigt innebandymöte

NT-Sporten sände J18-matchen mellan IFK Österåker och Norrtälje IK under förra veckan . Nu har det blivit herrlagens tur. NIK tar emot Österåker i Hockeytrean östra A under fredagen. Vi sänder matchen med start tio minuter före nedsläpp.

Fredag 16 december – söndag 18 december

► Skidor, längdåkning:

Tack vare ett nytt samarbetsavtal mellan Norrtelje Tidnings ägare Bonnier News och Svenska Skidförbundet längd kommer några av de största nationella tävlingarna att sändas live på sajten och i appen i tre år framåt.

Förra veckan var det premiär i Idre – och nu väntar nya tävlingar i Östersund. Med sprint på fredag, individuell distans på lördag och masstart på söndag ska både Ford Smart Energy Cup och Skandinaviska Cupen avgöras.

Samtliga tävlingar kommer sändas live på norrteljetidning.se.

Söndag 18 december

► Innebandy, match, 13.30:

Det blir även en innebandysändning under veckan. På söndagen spelar Midas damlag borta mot Enköping i division 3 Uppland. Det är ett intressant möte mellan två lag som ligger nära varandra i tabellen. Det skiljer bara två poäng mellan tabellåttan Enköping och nian Midas. Vi sänder söndagens möte och vår sändning börjar tio minuter före matchstart.

Notera att fler livesatsningar kan bli aktuella under veckans gång. Detta är enbart en lista på de matcher som Sporten garanterat kan utlova redan nu.

Håll utik!

Plus höjer sportpulsen! Du har väl inte missat att samtliga plusmärkta livesändningar och liverapporter ingår i din prenumeration. Logga in på nyhetssajten eller via vår app redan idag.