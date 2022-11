Sagolik start – När Rimbo bröt mardrömstrenden: ”Gjorde allt rätt”

Rimbo gick in i onsdagens match mot Varberg med ett nattsvart bortafacit i ryggen. Inför det mötet hade Roslagslaget inte tagit en enda poäng utanför Sparbankshallen under säsongen. Men den negativa sviten flög all världens väg i Varberg. Rimbo körde över motståndet och vann med 39–34.