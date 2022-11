Svanberga slog värmerekord för november

Hösten har varit mild i år men framöver ser det ut att bli kallare. Under lördagen den 12 november uppmättes 15 grader i Svanberga på SMHI:s väderstation. Det är det högsta siffran hittills för november sedan stationen togs i bruk 1995. Tidigare rekordet var 2020 då mätstationen uppmätte 12.7 grader i början av november. Att temperaturen varit 15 grader så sent in i månaden tillhör ovanligheterna.