► Häng med NT-sporten – Veckans live: Derbyfest och ungdomsmatch

NT-Sporten fortsätter att satsa på livesända ungdomsmatcher. På fredagen sänder vi från serien som heter Pantamera pojkar röd division 4. Där har Midas lag för pojkar födda 2010 gått som tåget och vunnit samtliga av sina fem första matcher. Under fredagen tar man emot Hagundas lag för pojkar födda 2008/2009. Sporten direktsänder mötet med start fem minuter före matchstart.

Söndag 20 november

► Innebandy, match, 12.00:

På söndagen är det derbydags i damernas division 3. Då tar Roslagsalliansen emot Midas i Sparbankshallen i Rimbo. Roslagsalliansen ligger sjua i serien inför det mötet, samtidigt som Midas är nia. Vilket lag klättrar i tabellen efter söndagens derby? Sporten direktsänder mötet med start tio minuter före matchstart.

Notera att fler livesatsningar kan bli aktuella under veckans gång. Detta är enbart en lista på de matcher som Sporten garanterat kan utlova redan nu.

Håll utik!

