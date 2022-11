Matbutikerna i kristider – mer stölder: ”Vanliga människor tar mer risker”

Utgifterna har under året ökat för gemene svensk. El, bränsle och livsmedel har blivit dyrare. Något som livsmedelshandlare i kommunen märkt av på flera sätt.

Drygt fyra mil söderut, på Coop i Rimbo har man inte märkt av någon ökning i stölder och snatteri under året, berättar butikschef Kajsa Henriksson.

– Vi har inte haft någon inventering under den här perioden så jag kan inte säga om det ökat eller inte. Men tyvärr är det ett jättestort problem för alla detaljhandelsbutiker med snatteri och stölder.

– Vi har vårt blad och det går väldigt mycket mer i det, så vi får ta in och beställa mer av kampanjvarorna.

På Ica Flygfyren i Norrtälje delar man bilden av ett ändrat köpmönster, där billigare varor och erbjudanden går bättre hos kunderna. Butiken noterar även en ökning av stölder och snatteri.

– Det är väl två delar. Dels har det under en längre tid funnits ligor som kommer in och stjäl kött. Man plockar all oxfilé eller lamm. Sedan ser vi en ökning av snatteri och stölder generellt i butik, säger Tommy Larsson, ställföreträdande handlare och fortsätter:

– Vi ser tre typer av stölder och snatterier. Ligorna som rensar en hel kötthylla, ungdomar som snor energidryck och godis och sen gemene person som snor på sig lite grann. Det är inslag av alla typer av människor.

Han menar att ökningarna främst beror på att de blivit bättre på att uppmärksamma, stoppa och förhindra snatteri och stöld i butiken.