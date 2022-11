Läckra mål och upphämtningar – Men Väddö föll tungt: ”Extra surt”

Väddö tog emot Dannemora/Österby i division 4 Uppland under fredagen. Det blev en händelserik och svängig match. Dannemora/Österby inledde piggast, tog en tidig ledning och ledde med 2–1 efter den första perioden. Därefter blev det ännu tyngre för Väddö. Roslagslaget släppte in två mål inom loppet av 19 sekunder i början av den andra perioden och låg under med 1–4. Då visade Väddö en helt annan vilja och hämtade upp till 4–4. Sen kom nästa smäll för hemmalaget, då Dannemora/Österby återtog ledningen bara tio sekunder efter kvitteringen. Väddö kämpade sig sen tillbaka ytterligare en gång och fick in 5–5 i den tredje perioden. Det var dock inte tillräckligt. Dannemora/Österby gjorde matchens sista mål och vann med 6–5.