► Häng med NT-sporten – Veckans livesatsningar: Innebandyfest och guldläge

NT:s satsning på livesänd innebandy fortsätter under denna vecka. Först ut är Väddö IF:s herrar i division 4, som spelar hemma mot IFK Dannemora/Österby under fredagen. Väddö ligger sexa i tabellen inför matchen, medan Dannemora/Österby ligger nia. Sporten direktsänder fredagens fajt med start fem minuter före matchstart.

Lördag 5 november

► Innebandy, match, 14.00:

Under lördagen är det derbydags i herrarnas division 6. Väddö IF U tar emot IBF Roslagsalliansen U i Vikingahallen. Åttan Väddö vill klättra i tabellen, samtidigt som Roslagsalliansen har fått en fin start och slåss i tabelltoppen. Vilka vinner i helgen? Sporten direktsänder lördagens derby med start fem minuter före matchstart.

► Fotboll, match, 17.30:

Roslagsbro IF har stått för en fantastisk säsong. De rödvita tog hem division 5 utan att förlora en enda match, och nu finns chansen att göra året ännu mer minnesvärt. På lördag spelar ”Robro” final i Upplandscupen. Där är det division 4-laget Märsta IK som står för motståndet. Sporten direktsänder lördagens cupfinal med start tio minuter före avspark.

Notera att fler livesatsningar kan bli aktuella under veckans gång. Detta är enbart en lista på de matcher som Sporten garanterat kan utlova redan nu.

Håll utik!

