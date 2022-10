Kuggen lämnar Rospiggarna – men ny förare klar: ”Meddelas på fredag”

Det händer grejer i Rospiggarna inför säsongen 2023. Daniel Henderson har lämnat för Lejonen – och samtidigt har Hallstaviksklubben plockat in 17-årige Wiktor Przyjemski. Under måndagen kom det ännu en nyhet som berör de rödvita. Andzejs Lebedevs är klar för Dackarna och kommer därmed inte att köra för Rospiggarna, som han tillhörde under den senaste säsongen.