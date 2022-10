BILDEXTRA: Sportchefens sköna svar – när Logo frälste Ankaret: ”Avgör varje match”

Ankaret bjöd in till säsongens första hemmamatch under lördagen. Årsunda kom på besök till Norrtälje Sportcentrum – och under de första minuterna skapade båda lagen chanser. Därefter kopplade Ankaret ett starkt grepp om matchen. Hemmalaget gjorde de två första målen, innan Årsunda reducerade. Men sen var det Ankaret för hela slanten innan paus och efter den första halvleken ledde Norrtäljelaget med 5–1.

Skulle det innebära att det blev en lugn andra halvlek för de blåklädda? Svaret var nej. Årsunda kröp närmare och närmare under matchens sista 20 minuter. Gästerna fick in 5–2, 5–3 och 5–4. Det sista målet kom dock i matchens allra sista sekund och till slut kunde Ankaret andas ut. Laget tog sin andra raka seger i säsongsinledningen.