Vi fick också en kortare föreläsning om utgrävningarna i Egypten, arkeologiska fynd i bl.a. keramik och nubiernas folkförflyttningar p.g.a. Assuandammen. Vi blev varse vattnets grundläggande betydelse för vår överlevnad. För djupare förståelse kan man, fram till 27 november, besöka Uppsala Konstmuseums utställning och se och lyssna till All That Is Solid Melts Into Water vattenkraft, arkeologi, urfolk. Vi tackade Daniel av hjärtat för vår dag på ett intressant museum. Så gav vi oss iväg för lunch. Det blev på en mycket fräsch Thairestaurang. Vi fick buffe, dryck, efterrätt och kaffe. Strålande.