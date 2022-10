Allvarlig händelse på Freinetskolan Mimer – polisen inkopplad efter e-post

Skolans ledning har i ett utskick, som NT tagit del av, gått ut med att en allvarlig händelse inträffade under torsdagen. Ledningen ska ha fått kännedom via mejl och polisen har kopplats in. Skolan rektor Anneli Vossman Strömberg anger ett e-postmeddelande som upprinnelse till händelsen, men vill i övrigt inte säga någonting.