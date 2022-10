Vart tog den där Jan Emanuel Johansson vägen? Är det verkligen samme Jan Emanuel som i NT den 11 oktober framträdde under den bombastiska rubriken ”De godhetssignalerande utövar hatets retorik”, under vilken han slår in öppna dörrar genom att argumentera för självklarheten att inte demonisera sina politiska motståndare.

Nu är det inte fråga om någon lågmäldhet. Storsläggan viner och dånar ut beskyllningar om att motståndare till Sverigedemokraternas migrationspolitik är ”hatdemagoger” och ”hatmånglare”, som gör människor rädda att vistas i Sverige. ”Det är en tragisk ironi att det är samma godhetssignalerande gäng som säger sig vilja rädda miljön, ha jämlikhet och fred som är de mest frekventa utövarna av hatets, motsättningarnas och smutskastningens retorik.” Det slår gnistor om släggan!

Till slut tycks han sätta sin ilska i halsen och låter som han en gång lät bland kamraterna i fullmäktige: ”Vi underskattar hur skadlig delegitemeringen av den politiska motståndaren är både för den vänster jag själv tillhör och för ett lands politiska kultur. Vi sliter sönder det kanske finaste demokratin skapat – den ömsesidiga, oartikulerade insikten i att min motståndare oftast varken är mer eller mindre ond än jag själv”… Han tycks inse att han sitter och kastar sten i sitt eget glashus.

Jerker Persson, Björkö