Till vintern hotar dubbla elpriser. Den lilla frist vi haft den senaste tiden, på grund av kraftig blåst, kommer att ätas upp med råge, menar energiexperter och styrande. Ringhals står obrukbart till efter årsskiftet, kanske längre. Vi vet inte vilken vinter vi har att vänta. Ändå är det som om hela samhället stoppar huvudet i sanden. Industrier, statlig verksamhet, företag, kommuner, regioner och privatpersoner. För det handlar inte bara om att komma undan med lägre priser eller att fortsätta förbruka som vanligt, för att man har råd. Under föregående månad förbrukade Sverige totalt mer el än under samma månad 2021! Om alla tror att det inte spelar någon roll hur just jag gör, är det ett feltänk.