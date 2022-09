Kommunens toppnamn fick flest personröster

När rösterna till Norrtäljes kommunval blev färdigräknade under onsdagen stod det klart att åtta kandidater kryssat sig hela vägen in i kommunfullmäktige. Samma antal som under förra valet 2018. Ingen kandidat förutom partiernas förstanamn kryssade sig in i kommunfullmäktige. Flest personröster fick Bino Drummond (M) med sina 1 988 kryss.