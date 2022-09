► Häng med NT-sporten – veckans livesatsningar: Semidags och matchboll nummer ett

Rimbo IF har gått som tåget i åttan efter omstarten och ser ut att ta klivet upp redan första säsongen. Nu väntar Almunge IK U i den första av två matchbollar – och Sporten direktsänder söndagens fajt med start tio minuter före avspark.

Notera att fler livesatsningar kan bli aktuella under veckans gång. Detta är enbart en lista på de matcher som Sporten garanterat kan utlova redan nu.

Håll utik!

