SD: Billig tandvård till alla svenska medborgare

Sverigedemokraterna sätter Sverige och svenska medborgare först. Den tandvårdsreform vi går till val på är ett viktigt steg i denna riktning. Tänderna är en del av kroppen och ska därför ingå i högkostnadsskyddet. Alla svenska medborgare ska ges möjlighet till bra tandvård för en rimlig kostnad. Samtidigt föreslår vi att den kraftigt subventionerade tandvården för illegala invandrare, asylsökande och andra icke- medborgare tas bort. Att tandvården ska ingå i hälso- och sjukvårdens högkostnadsskydd är en fråga om rättvisa. Regeringen fortsätter att rulla ut miljard efter miljard till andra länders medborgare, alltmedan våra egna medborgare tvingats betala notan. Den typen av orättvisa felprioriteringar måste upphöra. Människor som under hela sina liv slitit och bidragit till vårt gemensamma bästa har rätt till en trygg välfärd, där även tandvården ingår. Att ha jobbat ett helt liv, för att sedan inte ha råd att gå till tandläkaren, är helt enkelt inte acceptabelt. Det är inte värdigt ett land som Sverige. Reformen vi föreslår är uppdelad i två steg: 1. Under år 2023 ska tandvården inkluderas i högkostnadsskyddet för alla som är 65 år eller äldre. 2. Steg två, som kommer att genomföras under 2024, innebär att alla i åldrarna 24–64 ingår i reformen. Samtidigt som vi genomför detta kommer illegala invandrare, asylsökande och andra individer som inte är svenska medborgare att betala fullt pris för tandvården. De enorma subventioner som tidigare gått till dessa grupper är direkt stötande. Att svenska skattebetalare ska finansiera tandvård för människor, som ofta saknar anknytning till Sverige, är inte rimligt. Att tandvård kostar flera tusen för en hårt arbetande svensk, medan samma vård ofta hamnar runt 50- lappen för en illegala är höjden av orättvisa. Genom en tandvårdsreform för hela svenska folket visar vi att det går att hitta en väg tillbaka till ett mer rättvist och tryggt Sverige. Det är dags att sätta Sverige först.