► Häng med NT-sporten – veckans livesatsningar: Derby och semifinaljakt

Rospiggarna har ett jätteläge att ta sig vidare till semifinal. De rödvita åker till Småland under tisdagen med ett försprång på 28 poäng mot Västervik efter den första kvartsfinalen. Då är Sporten på plats och sänder ett försnack inför tisdagens returmöte. Uppsnacket börjar vid 18.00.

Roslagsbro flyger fram i herrarnas division 5. De rödvita har inte förlorat en enda match under säsongen och ligger etta i tabellen. På lördag kan ”Robro” ta ett gigantiskt kliv mot uppflyttning. Då tar man emot tabelltvåan IFK Uppsala 2 på Vårlyckan. Vid seger kommer Roslagsbro ha ett försprång på åtta poäng i tabelltoppen. Tar Stefan Johansson och hans spelare den chansen på lördag? Vi sänder matchen med start tio minuter före avspark.

Notera att fler livesatsningar kan bli aktuella under veckans gång. Detta är enbart en lista på de matcher som Sporten garanterat kan utlova redan nu.

Håll utik!

Plus höjer sportpulsen! Du har väl inte missat att samtliga plusmärkta livesändningar och liverapporter ingår i din prenumeration. Logga in på nyhetssajten eller via vår app redan idag.