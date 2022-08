► Häng med NT-sporten – veckans livesatsningar: Bottenstrid och Anrika Klubbar

Dessutom ramar vi in matchen med ett nytt avsnitt i vår serie om anrika klubbar . Den här gången är det Edsbro IF:s tur att vara med där, en förening som fyllde 90 år i fjol.

Den här veckan går Rospiggarna in slutspelet i Bauhausligan 2022. Det är kvartsfinaldags och de rödvita möter Västervik i två matcher, där den första körs i Hallstavik under tisdagen och den andra avgörs 6 september i Småland. Det blir ett tufft möte för grundseriefemman Rospiggarna mot ett motstånd som slutade två placeringar före de rödvita i tabellen. Sporten liverapporterar mötet med start tio minuter före tejpen ryker.

Notera att fler livesatsningar kan bli aktuella under veckans gång. Detta är enbart en lista på de matcher som Sporten garanterat kan utlova redan nu.

