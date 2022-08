Struligt när Transdev tog över bussarna – Gunnar höll på att missa sin hjärtundersökning

Den 22 augusti tog Transdev över kollektivtrafiken i Norrtälje kommun efter Nobina. Redan tidigt under morgonen började de första problemen att rulla in – de digitala destinationsskyltarna fungerade inte. Senare under eftermiddagen ställdes flera avgångar in eller blev försenade, bland annat linje 639 som Gunnar Kjelldahl och hans fru skulle ta.