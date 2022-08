► Häng med NT-sporten – veckans livesatsningar: Stort jubileum och tuff värdemätare

Under tisdagsmorgonen drar ett av världens tuffaste lopp igång när ”One Water Race” inleds ute på Arholma med start klockan 07.00. Med anledning av detta direktsänder Sporten från tävlingen när deltagarna passerar Kapellskär, där också gäster kommer att intervjuas under sändningen. Planerad sändningsstart är klockan 10.00 – något som dock kan ändras med kort varsel.

På lördag blir det fest hos Estuna IF. Då firar föreningen att man fyller 90 år. Det kommer att pågå flera aktiviteter under dagen – då väljer vi NT-Sporten att vara på plats och sända ett avsnitt av Anrika Klubbar. Intervjuer kommer göras med många personer i föreningen och vi kommer prata om Estuna IF:s historia, nutid, framtid och olika sektioner. Planerad sändningsstart är klockan 12.00.

Under tisdagen går Rospiggarna in i den sista grundserieomgången av Bauhausligan 2022. Det blir en bra värdemätare inför kommande slutspel, när tabelltvåan Lejonen gästar Credentia Arena.

Notera att fler livesatsningar kan bli aktuella under veckans gång. Detta är enbart en lista på de matcher som Sporten garanterat kan utlova redan nu.

Håll utik!

