Veteranens kanon inledde Rimbos vändning – i galet derby: ”Bara att trycka på”

Söndagens derby mellan Rimbo och Häverödal innehöll allt och lite till. Rimbo satte fart direkt och skapade två farliga hörnor under matchens första minuter. Den andra ledde till en straff för hemmalaget, som Amanda Bergström placerade kyligt, mitt i mål, i den femte minuten. Efter det kom Häverödal in i matchen mer och mer. I den 18:e minuten sköt Elina Jansson och bollen tog på en Rimboförsvarare. Den studsade perfekt fram till Emelie Valfridsson, som läckert placerade in 1–1 högt till vänster. Fem minuter senare var det dags igen för HSK. Jansson frispelade Valfridsson och Häverödalskaptenen gjorde sitt andra mål i matchen. 2–1 till HSK stod sig i resten av den första halvleken.