Johanssons assistshow frälste ”Robro” i derbyt: ”Jäkligt stolt”

Roslagsbro och Riala möttes i ett hett derby på Vårlyckans konstgräsplan under fredagen. Där inledde ”Robro” slarvigt och i den sjätte minuten kunde Rialas Elias Laine sno åt sig en boll på offensiv planhalva och placera in 1–0 till bortalaget. Därefter tog Roslagsbro över kommandot mer och mer. Man hade en boll i stolpen och började skapa allt mer framåt. Till slut gav det resultat. Oscar Juoperi sköt snyggt in 1–1 på volley efter 25 minuters spel och efter dryga halvtimmen placerade Joel Norberg in ett friläge. Därmed hade de rödvita med sig ledningen in i paus.