► Häng med NT-sporten – veckans livesatsningar: Fortsatt fotbollsfest – med dubbla derbyn

► Fotboll, match, 14.00:

BKV Norrtälje ställs inför en tuff uppgift under lördagen. Då tar de rödblåa emot Spånga i division 3 norra Svealand, en motståndare som ligger tvåa i tabellen och har häng på förstaplatsen. Kan åttondeplacerade BKV stå upp mot topplaget? Vi sänder matchen med start tio minuter före avspark.

Söndag 21 augusti

► Fotboll, match, 15.00:

På söndagen är det dags för ett nytt derby, då i damernas division 3. Tabellfemman Rimbo tar emot sjuan Häverödal i ett hett möte. Senast lagen möttes vann HSK med hela 5–1, men nu lär Rimbo bjuda på betydligt bättre motstånd. Räcker det för att Rimbo ska ta revansch eller blir Häverödal derbydrottningar på nytt? Vi sänder matchen med start tio minuter före avspark.

Notera att fler livesatsningar kan bli aktuella under veckans gång. Detta är enbart en lista på de matcher som Sporten garanterat kan utlova redan nu.

Håll utik!

