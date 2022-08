Klassanfallen fixade Rimbos perfekta höststart: ”Ska vinna varje match”

Under onsdagen gick Rimbo in höstsäsongen i division 3 Uppland. Och där stod de blåklädda för en stark insats hemma mot Knivsta. Roslagslaget vann med 3–0 och samtliga mål kom efter fina anfall. Vid det första målet slog Kajsa Sund ett perfekt inlägg till Tuva Klar som nickade in den enda fullträffen innan paus. Därefter stod Sund för en ny läcker framspelning direkt efter halvtidsvilan och friställde There Rizzo som kyligt placerade in 2–0. 24 minuter senare fick Rizzo ett nytt friläge, denna gången efter en suverän passning från My Magnusson. Rizzo var lika kylig som i början av halvleken och rullade in matchens sista mål.