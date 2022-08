► Häng med NT-sporten – veckans livesatsningar: Fotbollsfest, dubbla derbyn och nyckelmatch

Höstsäsongen är även igång i damernas division 3. Vissa lag har redan gjort sin första match efter sommaruppehållet, men för Rimbos del startar höstsäsongen under onsdagen. Då tar RIF, som ligger femma i tabellen, emot tabellfyran Knivsta på Arkadien. Vi sänder matchen med start tio minuter före avspark.

Tisdag 9 augusti

► Speedway, match, 19.00:

Under tisdagen går Rospiggarna in i sin näst sista match i grundserien av Bauhausligan 2022. Där ställs Rospiggarna mot Piraterna. Inför mötet ligger Hallstavikslaget femma i tabellen, medan Piraterna är sexa och innehar den sista slutspelsplatsen. Det skiljer dock bara två poäng till Rospiggarnas fördel, och dessutom har tabellfemman kört två matcher fler än sexan. Därför står viktiga poäng på spel under tisdagen. Sporten liverapporterar från mötet med start tio minuter före tejpen ryker.