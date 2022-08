Division 5-derbyt först ut – NT sänder tio nya fotbollsmatcher i augusti

Fakta

5 augusti 19.00: Roslagsbro IF – Väddö IF, div 5 Uppland

6 augusti 12.00: Rådmansö SK – Gamla Upsala SK, div 3 norra Svealand

8 augusti 19.00: Riala GoIF – Roslagsbro IF, div 5 Uppland (dam)

10 augusti 19.00: Rimbo IF – Knivsta IK, div 3 Uppland

12 augusti 19.00: Söderbykarls IF – Rånäs IF, div 7 Uppland

13 augusti 16.00: FC Arlanda – BKV Norrtälje, div 3 norra Svealand

19 augusti 20.00: Roslagsbro IF – Riala GoIF, div 5 Uppland (herr)

20 augusti 14.00: BKV Norrtälje – Spånga IS, div 3 norra Svealand

21 augusti 15.00: Rimbo IF – Häverödals SK, div 3 Uppland

29 augusti 19.30: Vaksala SK – BKV Norrtälje, div 3 norra Svealand

Tiderna anger avspark, sändningen startar tio minuter innan.

Samtliga matcher kommer finnas på norrteljetidning.se/livesport på matchdag. Med reservation för ändringar.