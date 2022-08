► Häng med NT-sporten – veckans livesatsningar: Hett derby och viktig match

Tisdag 2 august

► Speedway, match, 19.00:

Rospiggarna har haft en svängig säsong i Bauhausligan. Efter en tung start har laget kört upp sig och ligger femma i tabellen. Under tisdagen reser de rödvita till Kumla för en match mot Indianerna. Det är en viktig sådan, då Indianerna ligger precis före Rospiggarna i tabellen. Där är marginalen mellan lagen endast två poäng, men Rospiggarna har kört en match mer än konkurrenten. Sporten liverapporterar från mötet med start tio minuter före tejpen ryker.

