Tjockö-borna släckte skogsbranden på ön: ”Oroväckande nära vårt hus”

Det var strax efter klockan 14 som larmet om branden kom in till räddningstjänsten. Enligt uppgifter ska det ha varit omkring hundra kvadratmeter som stod i brand. Lars Gustafsson bor på Tjockö och var en av de tappra som var med och släckte branden. När Norrtelje Tidning når honom senare under torsdagseftermiddagen var branden under kontroll.