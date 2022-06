IT-strulet hade begränsad påverkan på Norrtälje sjukhus

Under gårdagen kraschade journalsystemet Take care i region Stockholm. Systemet låg nere från 10-tiden på förmiddagen till en bit in på tisdagskvällen. Det är oklart vad som orsakade störningen, men det innebar bland annat att vårdgivare – däribland Norrtälje sjukhus – blev tvungna att återgå till manuella skrivrutiner för att hantera patienternas journaler.