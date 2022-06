Skratt och lek när barnen intog Rimbo centrum: ”massor av barn”

Alla barns dag gick av stapeln i Rimbo under lördagen. Hela Rimbo centrum kändes som ett nöjesfält fyllt med skratt och spring. Arrangemanget som anordnas av kommunens politiker är till för alla barn och är tänkt att fira det kommande sommarlovet. Hoppborgar, tävlingar och härlig sång fanns på plats men lite senare under dagen skulle det även bli ponnyridning. Alla partierna fanns representerade på plats och jobbade under dagen.