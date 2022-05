Låt jordbruket bli en del av vår beredskap!

Frihandelsreglerna syftar i sin yttersta form, till att ge så låga priser som möjligt åt konsumenterna. Detta genom att släppa marknadskrafterna helt fria. Denna globalisering av handel och konkurrensutsättning innebär att ett land riskerar tappa inhemska marknadsandelar till förmån för ett annat land med lägre priser (t.ex. hade vi tidigare två tillverkare av däck i Sverige (Gislaved och Trelleborg). I dag har vi ingen. Frihandelsreglerna betraktar livsmedel på samma sätt som varje annan konsumentprodukt.

Att ett land, i en krissituation, skulle komma att stå helt utan egen livsmedelsproduktion, måste ses som allvarligt. Vi är inte där ännu, men åtgärder måste sättas in så att vi aldrig riskerar att hamna i en situation där vi står helt utan egen livsmedelsförsörjning. Sveriges självförsörjningsgrad är under 50 % . En riskanalys på detta är inte svår att göra. Vi har alla sett konsekvenser av hur fort varor försvinner från hyllorna, toapapper, ficklampor etc.