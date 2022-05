► Häng med NT-sporten – veckans livesatsningar: Stekhett derby, fotbollsfest och måstematch

Det är äntligen dags för det heta derbyt mellan Rådmansö och BKV Norrtälje. Under onsdagen ställs Roslagskonkurrenterna mot varandra i division 3 norra Svealand. Rådmansö jagar fortfarande efter sin första seger i årets seriespel och ligger näst sist i tabellen. Samtidigt har BKV gått starkare och ligger fyra. Sporten sänder det stekheta derbyt på onsdag, och har även ett uppsnack inför matchen. Vår sändning börjar vid 19.10.

Häverödals SK är nykomlingar i division 3 under den här säsongen. Hittills har det gått helt okej för HSK. Roslagsgänget ligger femma i tabellen, trots att man har spelat en match mindre än majoriteten av sina seriekonkurrenter. På lördag har Häverödals en chans att klättra i tabellen ytterligare. Det blir dock en tuff match, då HSK tar emot serieledande Knivsta. Sporten direktsänder mötet med start 14.55.

Notera att fler livesatsningar kan bli aktuella under veckans gång. Detta är enbart en lista på de matcher som Sporten garanterat kan utlova redan nu.

Håll utik!

