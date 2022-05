Under lördagskvällen började Behmerska gården i centrala Norrtälje att brinna. Räddningstjänsten arbetade intensivt under hela natten. Några som såg rökpelaren stiga över himlen var Nicole Wedin och Fred Andersson som spelade kubb i Societetsparken under kvällen. – Det var väldigt mörk rök, säger Nicole Wedin.