► Häng med NT-sporten – veckans livesatsningar: Seriefinal och ångestmöte

Tidigt på säsongen, men tre lag har inlett absolut starkast i damfyran med tolv respektive tio inspelade poäng. Nu möts serieledande Rådmansö SK, med fyra raka segrar, och tvåan Danmarks IF i en tidig seriefinal på Danelids IP strax utanför Uppsala. Sporten direktsänder fredagens toppfajt med start 18.55.

► Fotboll, match, 14.00

BKV Norrtälje tog en tung seger senast, efter några svagare matcher resultatmässigt, och smyger bakom toppen under starten av 2022. Nu får laget ett jätteläge att ta ytterligare tre poäng, när tabelljumbon Strömsbergs IF gästar Sportcentrum under lördagen. Sporten direktsänder matchen med start 13.55.