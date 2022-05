Debatt: En primärvård i förfall

Resultatet blir överfulla akutsjukhus där de som egentligen borde fått hjälp i primärvården måste vända sig till andra vårdnivåer. På akuten får personalen många gånger be patienten att i stället vända sig till respektive vårdcentral alternativt att akutsjukhuset skriver en remiss direkt till rätt vårdnivå. Patienten bollas därför runt mellan olika vårdnivåer och patientsäkerheten kan hotas för den som inte får vård i tid. Region Stockholm har tagit fram direktiv för hur man ska arbeta i primärvården. Vårdcentraler ska bland annat satsa på hembesök till äldre och teambesök (en patient möter flera hälso- och sjukvårdspersonal) vare sig det finns behov av detta eller inte.

Fokus ligger inte på det faktiska vårdbehovet och konsekvensen av detta blir istället att till exempel läkare som skulle ha hunnit med åtta mottagningsbesök på en förmiddag kanske bara hinner med tre. Telefontjänsten överfylls med patienter som ringer och kritiserar detta. Hur man skulle kunna lösa detta är att ersätta vårdcentralerna med en fast listningsersättning där vårdcentralerna själva kan besluta om nödvändiga vårdinsatser, som följs upp regelbundet för att säkra kvaliteten. En högre listningsersättning stimulerar vårdgivarna att genom en fast läkarkontakt arbeta förebyggande och att tillgängliggöra vård i ett tidigt skede innan patienten kräver mer resurser för att bli frisk. Det senaste 10 åren har antalet patienter per distriktsläkare vid Stockholms husläkarmottagningar ökat drastiskt och grundar sig i en urholkad budget. Under 2011 ansvarade en distriktsläkare för 1600 patienter, idag är siffran uppe i minst 2200. Den preventiva vård som primärvården förväntas arbeta med har utvecklats till att ”släcka bränder” då personalstyrkan är minimerad och utsliten. En husläkare som arbetar heltid är idag mycket ovanligt. Arbetsbördan är helt enkelt ohållbar och omfattar flera personalgrupper. Sverigedemokraterna vill se tydliga förändringar i det föråldrade system som byggts upp det senaste 16 åren under moderatlett styre med Liberalerna som ansvariga för hälso- och sjukvården som länge varit oprioriterad.