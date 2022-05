Fotbollsfesten fortsätter – NT sänder nya matcher i helgen: ”Kan ju alltid överraska”

LÄS ÄVEN: Historiska derbyn och totalt 34 livesända matcher – här är NT:s nya fotbollssatsning

► Sandvikens IF vs Rimbo IF, division 1 norra Svealand, lördag 7 maj 15.30

Inte heller mot Gefle IF lyckades Rimbo ta poäng, men man lämnade ändå jumboplatsen i tabellen tack vare ett mål mer gjort än Täby. Nu väntar ett nytt möte från Gästrikland när man gästar Sandvikens IF på lördag. Tabelltrean är obesegrad så här långt och kommer senast från ett kryss borta mot Västerås BK 30. Lite talar väl för att Rimbo tar några poäng i den här matchen heller. Men lyckas man få igång målskyttet som hittills lämnat väldigt mycket att önska (fyra mål på fyra matcher), så kan man ju alltid överraska.