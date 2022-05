Moderaterna stoppade införandet av tiggeriförbud i Norrtälje kommun

“Det är inte vad du säger som är det viktigaste utan vad du gör” är ett klassiskt ordspråk jag osökt kom att tänka på under kommunfullmäktige måndagen den 2 maj. Under sammanträdet behandlades nämligen Sverigedemokraternas motion gällande uppdatering av Norrtälje kommuns ordningsföreskrifter, i syfte att införa tiggeriförbud på särskilt utvalda platser i kommunen. Motionen lämnade vi (SD) in i april 2019 efter att Högsta förvaltningsdomstolen givit grönt ljus för Vellinge kommun att införa ett lokalt tiggeriförbud med detta tillvägagångssätt.

Moderaterna i Norrtälje tog så sent som för tre månader sedan ställning för Sverigedemokraternas position i denna fråga i en annan beredning. Moderaterna lade då nämligen ett förslag i kommunstyrelsens arbetsutskott om att införa ett så kallat tiggeritillstånd. Förslaget fick vid det tillfället endast stöd av Moderaterna själva och Sverigedemokraterna och därmed stoppades förslaget då övriga partier röstade emot.