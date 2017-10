Vid 04-tiden skickade SMHI ut en klass 1-varning för hård kulingvind. Under lördag eftermiddag väntas nordvästliga vindar på 14–16 meter per sekund. Under natten mot söndag och på söndagsmorgonen kan det bli 16–21 meter per sekund.

Berörda områden är orter längs hela kustbandet från norr till söder, och samtliga farvatten.