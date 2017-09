Stormen Irma drar in över Florida

Stormen Irmas öga väntas nå Florida under söndagen.

Omkring 5,6 miljoner människor evakueras och enligt Floridas guvernör börjar tiden bli knapp.

– Om du inte är på vägarna på västkusten vid 12, behöver du ta dig till ett skyddsrum, ta dig till en väns hus om du inte är i evakueringszonen. Ta dig från vägarna, säger guvernören Rick Scott enligt Miami Herald.

När stormen nådde Kuba under fredagen mättes vindar med styrka upp mot 160 meter per sekund skriver Fox News.

Enligt The Guardian har stormen nedgraderas från kategori fyra till tre med vindstyrkor upp mot 125 meter per sekund över Kubas norra kust, men Irma väntas öka i styrka när den går in över Florida.

Texten uppdateras.