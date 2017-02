Melania Trump greppade micken och Donald hyllade sig själv

Inför tusentals anhängare inledde hon med bönen Fader vår och betonade sedan vikten av ett USA som fungerar för alla amerikaner, och där alla amerikaner kan få arbete och nå framgång.

– Min man skapar ett säkert land med högt välstånd, tillade hon innan presidenten tog vid, enligt TT-AFP i Svenska Dagbladet.

Donald Trump hyllade sig själv och fortsatte att angripa medierna som han anser inte vill rapportera sanningen.

– Optimismen flödar över landet, sade Trump och fortsatte:

– Medierna har blivit en stor del av problemet, de är en del av det korrupta systemet.

Presidenten gjorde också ett märkligt påstående om att Sverige skulle vara ett avskräckande exempel, utan att redogöra för vilken händelse som avsågs.

Aftonbladet skriver att enligt gissningar på sociala medier kan presidenten ha sett ett tv-inslag i Fox news på fredagskvällen, med rubriken "”What the US could learn from Sweden’s refugee crisis”.