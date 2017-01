Under tisdagsmorgonen varnade Trafik och service P4 Stockholm för frosthalka. Varningen gäller hela Stockholms län. Under natten har det också blåst och varit någon plusgrad vilket har gett is och ishalka på flera vägar.

Karta: Så är läget på vägarna

Under dagen väntas temperaturer kring nollan och tidvis frisk syd- eller sydvästlig vind vid Roslagskusten.