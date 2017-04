Vägarbete vid Björnö medför störningar i trafiken och ny avgångstid för buss 632

En ny gång- och cykelväg håller på att byggas längs Björnövägen strax sydöst om Norrtälje. Vägarbetet drar igång den 10 april och ska utföras av Rådmansö markentreprenad.

Under arbetet kommer man även att lägga ner flera ledningar längs Björnövägen, skriver Norrtälje kommun på sin sajt.

Under arbetets gång smalnas vägen av till ett körfält och trafiken styrs av trafiksignaler. Man kommer även att flyttas eller dra in några busshållplatser in. Det gäller hållplatserna Östhamra, Björnö grindstuga och Björnö gård som trafikeras av linjer 630, 631, 631X och 632.

Då punktligheten för buss 632 mot Yxlan även kommer att påverkas av broreparationer längs Furusundsvägen, kommer bussen att gå tidigare från Norrtälje från och med den 10 april. Se aktuella tidtabeller på sl.se

Arbetet längs Björnövägen väntas pågå fram till och med den 31 oktober.

