Vädret resten av dagen väntas bli halvklart med en temperatur på cirka fem grader. Under dagen kommer en ökad molninghet västerifrån och från sent i eftermiddag kan det komma regn och blötsnö. I samband med nederbörd kan det bli 0-3 grader, temperaturen stiger dock någon grad under natten när nederbörden drar bort. Det skriver SMHI.