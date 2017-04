Efter dåden i Stockholm: All tågtrafik till och från Stockholm har stoppats

Anledningen är dåden i centrala Stockholm .

Det finns ingen prognos för när tågtrafiken kan komma igång igen.

Även Swebus Express har stoppat all busstrafik med företagets bussar till och från Stockholm enligt följande : Swebus bussar norrifrån vänder i Solna, Swebus bussar söderifrån vänder i Södertälje. Swebus bussar från Arlanda stannar på Arlanda.SL har stoppat all tunnelbanetrafik . Pendeltågen stoppas mellan Karlberg och Älvsjö. Busstrafiken i innerstaden påverkas av dåden, ännu oklart hur.Flygbussarna stoppar också all trafik till och från Stockholm. Undantaget är båtbussarna mot Nynäshamn som vänder vid Gullmarsplan.

Se Trafikverkets hemsida för mer information.

Se SJ:s hemsida för mer information.