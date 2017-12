Utsparkad från fattigstugan efter 34 år: "Jag känner mig lurad"

Det var Maurice mor- och farföräldrar som först hyrde den tidigare fattigstugan som tillhör Länna Prästgård. Maurice var endast två år då han tillbringade första sommaren där. 2009 tog han själv över kontraktet som var upprättat med egendomsnämnden i Uppsala stift.

Oktober 2015 sålde stiftet prästgården och den tillhörande tomt- och skogsmarken till Isac Brandberg AB för 50 miljoner kronor. I och med det fick Maurice Cahné också en ny hyresvärd.

– För mig som har haft en ganska strulig bakgrund har torpet varit en trygghet under min uppväxt. I dag jobbar jag bland annat som hockeytränare och håller camper i både Rimbo och Norrtälje så under sommartid är det här jag bor, säger Maurice Cahné som först fick uppfattningen att han skulle få möjlighet att köpa huset under förutsättning att det gick att stycka av tomten.

Men i våras ändrades förutsättningarna. Då hade nämligen själva Prästgården och fattigstugan sålts till en annan köpare. Då sades också Maurice Cahnés tillsvidarekontrakt upp och en avhysning av huset skulle ske senast 30 juni. Även alla hans tillhörigheter som finns i huset och de intilliggande förråden skulle då också vara borttagna.

– Jag anser att de har sålt huset bakom ryggen på mig. Jag har verkligen en historia med stugan och den har varit en viktig del av mitt liv, säger Maurice Cahné som motsatte sig uppsägningen och fortfarande har han kvar nycklarna till huset.

Men han har fått höra från nya hyresvärden att han måste vara ute senast 1 februari.

Ärendet om hans uppsägning ligger just nu hos hyresnämnden som har tagit emot yttranden från Isac Brandberg AB:s juridiska ombud. Men något sammanträde med parterna är inte planerad förrän tidigast i vår.

– Anser hyresnämnden att jag inte har rätt då får jag ju anpassa mig till beslutet och flytta. Men Brandberg har säkert möjlighet att driva ärendet vidare, vilket är svårare för mig som inte har de resurserna, säger Maurice som i dagarna kommer att bli pappa.

– Tanken var att en fjärde generation skulle få möjligheten att vara här. Nu får vi se hur det blir, säger han.

