Tullen stoppade 20 kilo metamfetamin i Nynäshamn – Norrtäljebo döms till långt straff

En 35-årig litauisk medborgare stoppades nämligen för rutinkontroll. Kontrollen visade ett lönnfack i bilen under ett säte. Ur lönnfacket plockade tullinspektörerna fram paket efter paket som packats i flera lager plast, varvat med lager av matolja, kaffepulver och svartpeppar.

Den bisarra blandningen syftar till att minska doftspåret från förpackad narkotika, helt enkelt villa bort knarkhundars känsliga nosar.

Blandningen avskräckte dock inte tullens personal – paketen öppnades och visade sig innehålla snudd på 20 kilo (19,95 kilo) av den kraftfulla drogen metamfetamin.

35-åringen greps och förhördes, anhölls och häktades. Hans papper och hans mobiltelefon gicks igenom. Han har redan hunnit dömas av såväl tings- som hovrätt för synnerligen grovt narkotikabrott till sex års fängelse och utvisning 15 år. Hovrätten skärpte straffet något jämfört med Södertörns tingsrätt.

Men vad som stod i papperen visade sig fatalt för en 56-årig Norrtäljebos frihet. Där stod nämligen en färdbeskrivning och dessutom en fysisk beskrivning av 56-åringen.

Den va så bra att tullen inte hade några som helst problem att hitta 56-åringen medan 35-åringen satt av tiden i häkte, varvat med besök i domstolarna, i väntan på att komma ut på anstalt.

I slutet av november slog man till mot 56-åringen i hans bostad i Norrtälje. Man plockade av honom hans mobiltelefon och den avslöjade SMS till och från 35-åringen, SMS som var lite vaga och som pratade om tider och platser att ses.

Det var uppenbart att 35-åringen först tänkt ta båten från Riga till Värtahamnen i Stockholm, men av någon anledning (kanske var bilplatserna slut, kanske var det dyra biljetter) valde han ett något senare datum och hamnstaden Ventspils vid Lettlands Östersjökust som avreseort i stället, och en mer renodlad bilfärja i stället för kryssningsfärja.

Den 3 september, alltså när 35-åringen satt i häkte varvat med förhör, fick 56-åringen SMS från någon annan person, förmodligen någon annan organisatör av smuggelresan, där orden "sorry for not coming" och "maybe hear you about us disaster" förekom.

(Översatt från bitvis dålig engelska: "Ledsen att (han eller vi) inte dök upp" och "du kanske hör(t) om vår katastrof").

56-åringen åtalades även han vid Södertörns tingsrätt.

I rätten uppgav han att han blivit erbjuden att köpa 500 gram amfetamin (alltså inte metamfetamin – metamfetamin liknar amfetamin men är kraftfullare och mer beroendeframkallande) och att han blivit lättad när han insåg att transporten inte kommit fram eftersom han inte skulle ha klarat av att hantera ett så stort parti knark.

Men vid 56-åringens rättegång vittnade även 35-åringen, som vid sina rättegångar inte nekat till befattning med knarket – han sade att han blivit hotad och pressad att transportera, men rätten dömde honom alldeles oavsett det.

35-åringen berättade att hans instruktioner var att köra knarket, alltså de två kilona metamfetamin, till 56-åringens bostad. När han kommit fram till Sverige skulle han få ett telefonsamtal med närmare instruktioner om överlämnandet av det stora knarkpartiet.

35-åringens vittnesmål mot 56-åringen var lika fatalt som papperslappen med beskrivningen av 56-åringen.

I dagarna dömde Södertörns tingsrätt 56-åringen till samma fängelsestraff som hovrätten gav 35-åringen: Sex års fängelse för synnerligen grovt narkotikabrott.