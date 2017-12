Nyårsnatten närmar sig – så blir vädret på tolvslaget

– Lördagen börjar med uppehållsväder och det kan även bli någon lucka i molntäcket. Men framåt kvällen mulnar det på och ett område med regn och eventuellt lite snö drar in från väster, säger Ian Engblom, meteorolog på Foreca.

Under dagen kommer det att bli 2-3 minusgrader.

På nyårsafton fortsätter det ostadiga vädret med regn och temperaturen letar sig upp till några plusgrader.

- Vid 12-slaget ser det ut som om det fortfarande kommer var mulet och regn med eventuellt inslag av snö. Temperaturen kommer att hälla sig runt noll eller ett par plusgrader. Nederbörden drar efter hand bort och har vi tur kan det bli uppehållsväder runt midnatt, säger Ian Engblom.

Under söndagen kommer ett nytt lågtryck in över länet. Men innan dess kan det bli uppehåll i några timmar innan nästa regnväder drar in.