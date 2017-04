Ymnigt snöfall väntas över Roslagskusten

Live-TV: Foreca om snöovädret som drar in över Sverige

På måndagsförmiddagen utfärdade SMHI en så kallad klass 1-varning för kraftigt snöfall över Roslagskusten. Bakgrunden till väderomslaget är ett lågtryck som under måndagen och tisdagen passerar över Svealand och sydligaste Norrland.

Snöfallet kommer att dra in över Roslagskusten västerifrån under måndagskvällen och kommer att pågå under natten till tisdagen. Cirka 3-8 centimeter snö väntas falla i området och det finns risk för halka på vägar, skriver SMHI på sin hemsida.

SMHI har i Gävleborg gåt ut med en klass 2-varning för stora snömängder . Från måndagskvällen fram till och med tisdag förmiddag väntas det komma 10.30 centimeter snö.

Även i de norra delarna av Sverige väntas det vara kallt och falla snö.

– Vädret kommer inte att förändras så mycket under veckan. Det är möjligen till helgen som det ser ut att hända något. Det är ganska säkert att det kommer att bli varmare vid valborg, men det är oklart om det kommer in ett högtryck eller inte.

De senaste åren har Sverige varit förskonade från stora snöfall i april.

– Aprilvädret kan vara så här ibland. Men det är inte vanligt att vi har ett så här sent snöfall i så här stora mängder. Det är lite speciellt, säger Nitzan Cohen, meteorolog på vädertjänsten Foreca.

SMHI går ut med klass 1-varningar för snöfall när det väntas falla mer än 6 millimeter snö inom 6 timmar.