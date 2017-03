Vill ändra detaljplan för att bygga ut förskola i Bergshamra

Enligt befolkningsprognoser ökar antalet barn i förskoleåldern i Bergshamra, Länna och Riala. Och redan för ett år sedan ville barn- och utbildningsförvaltningen att kommunstyrelsen skulle utreda möjligheten att bygga en förskola till i Bergshamra.

I slutet av februari lämnade så en ansökan om ändring av befintlig detaljplan in till kommunstyrelsen.

Enligt den ansökan handlar det om att bygga ut Länna förskola med ytterligare 4-6 avdelningar. I planen ingår också utemiljö samt parkeringar till personal och föräldrar som lämnar och hämtar barn.

I den skiss som lämnats in kommer tillfart till förskolan ske dels via Asplundavägen för föräldrar medan personal och transporter får tillfart via Bärsjövägen.